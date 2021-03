Nava scoala Mircea“ intra in reparatii! (document)

La 3 iulie 1939, Mircea a plecat in primul sau mars de instructie in Marea Mediterana unde a facut escale in porturile Palermo, Toulon, Palma, Gibraltar, Alger si Alexandria.IntroMinisterul Apararii, prin U.M. 02192, consulta piata pentru atribuirea serviciilor de reparatii la arborada si greementul… [citeste mai departe]