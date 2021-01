Stiri pe aceeasi tema

- Un nou grup de migranti a fost descoperit la sfarsitul saptamanii trecute, la cativa kilometri distanta de Lugoj. Politistii timiseni au anuntat ca aproape 40 de cetateni straini au fost gasiti pe marginea drumului, in apropierea localitatii Traian Vuia. Grupul de migranti a fost observat de catre politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varsand au depistat noua cetateni din Afganistan, printre care un minor, solicitanti de azil in Romania, ascunsi intr-un automarfar, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. "In data de 11.12.2020, in jurul…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida au depistat marti seara, in jurul orei 22, un autoturism care a fost observat... The post Sfidare maxima! Un sirian a intrat cu masina in Piata Victoriei, la Timisoara. Surpriza cand politistii locali l-au identificat. Video…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida au depistat marți seara, in jurul orei 22, autoturismul care a fost observat patrunzand in zona cu acces interzis, respectiv in Piața Victoriei, in jurul orei 19.00 și punand astfel in pericol oamenii care treceau prin centrul…

- Vineri, 20.11.2020, intre orele 07.00 si 09.00, polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica au desfașurat o acțiune de control care viza respectarea masurilor de protecție individuala, dar și a existenței declarației pe propria raspundere in zona Garii CFR-Autogara. Au fost verificate 11 mijloace…

- Vineri, 20 noiembrie, intre orele 07.00-09.00, polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica au desfașurat o acțiune de control care viza respectarea masurilor de protecție individuala, dar și a existenței declarației pe propria raspundere in zona Garii CFR-Autogara. ”Au fost verificate 11 mijloace…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit, in noaptea de luni spre marti, 41 de migranti din Siria, Irak si Palestina care incercau sa iasa ilegal din tara, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, ascunsi intr-un TIR care transporta piese pentru utilaje mecanice, potrivit Agerpres.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche – I.T.P.F. Timisoara au depistat doua familii de sirieni... The post Calauza arestata preventiv pentru trafic de migranti, in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .