Peste 50 de incendii de vegetație, în județul Covasna, în acest an Numarul incendiilor de vegetație produse deja de la inceputul acestui an la noi in județ se apropie de numarul total de anul trecut, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situații de Urgența Covasna, respectiv 51 in primele 3 luni ale anului, fața de 57 inregistrate in tot anul 2023. Suprafața afectata a fost de circa 85 de hectare, iar in 80% dintre cazuri, cauza de producere a arderilor a fost focul deschis in spații deschise. Purtatorul de cuvant al ISU Covasna, sg. maj. Alexandru Marian Rechițean, a transmis ca incendiile produse in ultima perioada au cuprins zonele extravilane de pe raza… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

