- 5 noi agenți de poliție pentru județul Dambovița! Emoțiile au fost mari pentru cei cinci absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” din Campina, promoția aprilie 2024, ce au fost incadrați la Inspectoratul de Poliție Județean Dambovița, avand in vedere statutului lor din elevi in polițiști.…

- In timp ce sesiunea de admitere aprilie-iulie 2024 este in desfașurare la cele doua unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane – Școala de agenți de Poliție „Vasile Lascar” din Campina și Școala de agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj Napoca – polițiștii din Covasna sunt in acțiune…

- Luni, 13 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au defașurat o activitate de informare la Biblioteca Județeana Antim Ivireanu din municipiul Ramnicu Valcea, pentru a se intalni cu tinerii dornici de a avea o cariera de polițist, in contextul perioadei de inscriere…

- Va reamintim ca pana pe data de 14 mai 2024, inclusiv in zilele de sambata și duminica, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul Resurse Umane, efectueaza recrutari pentru sesiunea aprilie-iulie 2024, a concursurilor de admitere in unitațile de invațamant postliceal ale Ministerului Afacerilor…

- CARAS-SEVERIN – Tinerii, proaspat absolvenți, au fost repartizați in județ, in structurile de ordine publica din mediul urban și rural. Cei 27 sunt absolvenți ai școlilor de agenți de poliție de la Campina și Cluj-Napoca, din promoția 2024, și au fost incadrați la Inspectoratului de Poliție Județean…

- Scolile de agenti de politie „Vasile Lascar" de la Campina si „Septimiu Muresan" de la Cluj-Napoca au scos la concurs peste 1.600 de locuri pentru sesiunea de admitere care se va desfasura in perioada aprilie - iulie, relateaza Agerpres.La școala de la Campina vor fi disponibile 1.340 de locuri, iar…

- Incepand cu 24 aprilie 2024, va incepe o noua sesiune de admitere in cele 2 unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane! 1.640 de locuri, doua școli de agenți de poliție și termen limita de inscriere – 14 mai! Cele 1.640 de locuri sunt distribuite astfel: Scoala de Agenti de Politie „Vasile…

