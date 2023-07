Peste 50 de ediţii Mineralia la Târgu-Mureş La modul foarte simplu, un cristal este un corp solid cu o forma geometrica regulata, acesta, insa, s-a format o data cu solidificarea Pamantului și a continuat sa se metamorfozeze o data cu transformarea planetei. Aproape toate cristalele se formeaza prin adaugarea repetata a unei cantitati de materie la o masa cristalina aflata in crestere. … Post-ul Peste 50 de editii Mineralia la Targu-Mures... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sala de sport Prodcomplex din Targu Mureș a gazduit joi, 1 iunie, de la ora 9.30, Cupa I Iunie la tenis de masa, un turneu amical in care au fost antrenați in special incepatorii. Au intrat in competiție 68 de elevi de la Palatul Copiilor din Targu Mureș, structurile Sovata și Luduș, sportivi din Mediaș,…

- In cadrul Galei Premiilor Capital – TOP 100 Performeri din Sanatate trei dintre premiile acordate au ajuns in județul nostru. Iata o noua recunoaștere a excelenței in medicina practicata in Targu Mureș. La categoria "Educație – Cercetare" prof dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST "G. Emil Palade" din…

- Echipa nationala a Romaniei la polo pe apa U17 se va afla in municipiul Targu Mureș in perioada 5-11 iunie, pentru a se pregati pentru Campionatul European din Turcia, competiție ce se va desfasura intre 29 iulie – 5 august 2023. Potrivit informațiilor furnizate de catre reprezentanții CSM Targu Mureș,…

- Numaratoarea brațarilor vandute cu ocazia Nopții Muzeelor din Targu Mureș (13 mai, 2023) continua și la aceasta ora. Ce se știe deocamdata este ca recordul de anul trecut, de 5.500 de brațari, a fost cu mult depașit. Muzeul Județean Mureș alaturi de partenerii sai au reușit, in acest an, sa propuna…

- n jurul orei 14.20, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un eveniment rutier produs la trecerea la nivel cu calea ferata, in localitatea Dumbravioara. Din primele informații, un autovehicul, condus de un localnic, de 50 de ani, care se deplasa pe direcția Dumbravioara – Sangeru de Padure,…

- Muzeul Județean Mureș va invita sambata, 13 mai 2023, la cel mai important eveniment muzeal al anului – Noaptea Muzeelor 2023. Va așteptam, ca in fiecare an, cu expoziții noi, concerte, ghidaje, activitați pentru copii și alte programe speciale in spații muzeale și in spații partenere. Evenimentul a…

- De la 1 mai, laptele proaspat romanesc ar fi trebuit sa se ieftineasca cu 20%, potrivit unui acord intre procesatori și comercianți. Aceștia au convenit sa aplice o reducere de 10 procente, daca prețul depașește 7 lei pe litru. Retailerii din Targu Mureș inca nu au scazut prețul laptelui, iar reprezentanții…

- De la inființarea in anul 1999 și pana la data de 31 decembrie 2022, sub egida Editurii University Press a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) din Targu Mureș au vazut lumina tiparului un total de 1.188 de titluri (coduri ISBN acordate pentru materiale/ carți didactice/…