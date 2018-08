Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 171 de convenții privind subvenționarea locurilor de munca au fost incheiate la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Este vorba despre convenții ce vizeaza acordarea unei subvenții lunare in valoare de 2,250 de lei (500 euro) pentru angajatorii care incadreaza…

- Un numar de 54 de tineri – elevi și studenți, s-au angajat pe perioada vacanței de vara, conform datelor prezentate marți de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Directorul executiv al instituției, Kelemen Tibor, a declarat ca este vorba despre 49 de elevi și cinci studenți.…

- Rata somajului a fost de 3,48% la finele lunii iunie, mentinandu-se la aceeasi nivel cu cel din luna precedenta, fiind astfel pentru a doua luna consecutiv cea mai mica valoare a ratei somajului din ultimii 26 de ani, potrivit datelor publicate luni de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca…

- Un numar de 305 tineri din categoria „NEETs” aflați in evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna s-au angajat in acest an, conform datelor instituției. De la inceputul anului, s-au angajat in total 305 tineri „NEETs” din evidențele AJOFM Covasna. Este vorba despre 269 de persoane…

- Datele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna arata ca, de la inceputul anului, cateva zeci de covasneni și-au manifestat intenția de a ocupa locuri de munca disponibile in Spațiul Economic European, prin rețeaua Eures. Aceleași date arata ca locuitorii județului nu doresc…

- Aproximativ 30 de oferte de locuri de munca adresate elevilor și studenților, pentru perioada in care aceștia se afla in vacanța de vara, au fost deja anunțate la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Nu lipsește nici cererea, conducerea instituției remarcand un interes…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna este implicata, alaturi de entitați din Ungaria, Irlanda, Italia și Spania, in cadrul proiectului „ACCES TO VET” – ce urmarește realizarea cooperarii și realizarii unui schimb de bune practici in domeniul formarii și evaluarii competențelor…

- Peste 120 de absolvenți de studii – din promoția actuala, si-au depus pana ieri dosarele de intrare in evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, conform datelor oferite de reprezentanții instituției. Pentru a beneficia de prima de insertie sau, dupa caz, de indemnizatia…