Peste 50 de agenti economici, prezenti la Bursa locurilor de munca de la Satu Mare

- Mai multi cetateni ucraineni care au participat, vineri, la Bursa generala a locurilor de munca desfasurata la Botosani, au fost selectati de angajatori in vederea participarii la probe de lucru, a declarat directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), Anca Apavaloaie, potrivit…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Ilfov organizeaza, vineri, la Prefectura Ilfov, Bursa generala a locurilor de munca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Bursa generala a locurilor de munca, eveniment care revine dupa aproape trei ani de pauza, cauzata de pandemie, are loc vineri, 20 mai, in patru locații din județ, iar organizatorii au anunțat ca ofertele din partea angajatorilor se aduna de la ora la ora.Pana la monitorizarea statistica din ...

- VINERI: Bursa locurilor de munca la Alba Iulia. Peste 250 de posturi oferite de angajatori Vineri, la Alba Iulia, se desfașoara bursa generala a locurilor de munca. Angajatorii ofera peste 250 de posturi pentru șomeri sau persoane interesate de schimbarea locului de munca. Agentia Judeteana pentru Ocuparea…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș organizeaza Bursa generala a locurilor de munca, destinata tuturor categoriilor de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, vineri, 20 mai, de la ora 9, in municipiul Pitești, la Casa de Cultura a Studenților, corpul B, intrarea din str.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava va organiza, vinerea viitoare, pe 20 mai, Bursa generala a locurilor de munca, cel mai important targ de joburi de peste an. Evenimentul va avea loc la Suceava, Falticeni, Radauți și Gura Humorului.In municipiul Suceava, bursa va ...

- In data de 20 mai, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Maramures organizeaza bursa locurilor de munca in municipiul Baia Mare. Reprezentantii institutiei preconizeaza prezenta a 40 de agenti economici. „Pentru acest an, aceasta bursa generala este prevazuta sa se organizeze in…

- Social Bursa locurilor de munca la Alexandria, Roșiori de Vede și Turnu Magurele mai 4, 2022 11:10 Vineri, 20 mai 2022, incepand cu ora 09.00, la Sala Polivalenta din Alexandria, la sediul Agenției Locale de Ocupare a Forței de Munca Rosiori de Vede si la sediul Agenției Locale de Ocupare a Forței…