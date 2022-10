Dintre acestea, 3 proiecte vizeaza modernizarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare si amenajarea unor sensuri unice si a unor parcari pentru biciclete in: · municipiul Sacele, pentru extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in zona urbana marginalizata, va beneficia de 3.446.058,63 lei; · municipiul Lugoj va beneficia de 640.586,92 lei pentru reteaua de canalizare si racordurile individuale in cartierul Herendesti-Bocsei; · municipiul Gherla, pentru amenajarea unor sensuri unice si a unor parcari de biciclete in preajma gradinitelor,…