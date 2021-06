Stiri pe aceeasi tema

- ”In 2001, statul roman a privatizat 40,08%, pachet minoritar. Niciodata nu am avut 90% cum spune Ilie Cristescu, marele director. Nu am cumparat cladiri, am cumparat acțiuni. Cu doua saptamani inainte de privatizare, am cumparat 4,25% de pe Bursa cu 425 de lei acțiunea. Dupa doua saptamani, la o licitație…

- Clubhouse este acum oficial și pe Android! Aplicația sociala a momentului nu mai este rezervata doar posesorilor de iPhone, iar o prima varianta de Clubhouse pentru Android a fost publicata pe GooglePlay, unde te poți inscrie pentru a primi acces la varianta de test. Totuși, nu este suficient sa instalezi…

- Dupa mai mult de un an in care a fost disponibila doar pe iPhone, platforma sociala focusata pe Audio, Clubhouse, are, in sfarsit, aplicatie de Android. Clubhouse si-a lansat aplicatia de Android, in versiune beta. Deocamdata, disponibilitatea acesteia este limitata doar la nivelul Statelor Unite.

- Clubhouse si-a lansat aplicatia de Android, in versiune beta. Deocamdata, disponibilitatea acesteia este limitata doar la nivelul Statele Unite. Oficialii companiei spun ca vor sa asculte feedback-ul utilizatorilor in urmatoarele cateva saptamani, sa adauge restul de facilitati, care, deocamdata, lipsesc…

- Gheorghița: Ne putem intoarce la normalitate și fara ținta de 10 milioane de persoane vaccinate Ținta de 10 milioane de persoane imunizate la nivel național prin vaccinare a fost fixata pentru ca, matematic, aceasta acopera numarul necesar imunitații de grup, colective, dar, pentru ca numarul real al…

- Industria jocurilor video a inregistrat o crestere imensa in ultimele luni. Lucrurile merg atat de bine incat firmele au facut angajari in aceasta perioada, iar unele chiar si-au dublat echipele. In toata tara avem peste o suta de studiouri de creatie, cu peste 6.000 de angajati. Cifra de afaceri a…

- Vânzarile de smartphone-uri au crescut în lume cu 25%, pâna la aproape 350 de milioane de unitați, dar trebuie ținut cont ca se face comparația cu primele trei luni din 2020, când piața s-a prabușit din cauza pandemiei. O mare schimbare ține de faptul ca Huawei, care ani de zile…

- Știai ca din doar cateva intrebari te poți lamuri simplu ce e mai potrivit pentru tine: Android sau iPhone (iOS)? Nu e rocket science, dar ne bazam in testul simplu de pe virginradio.ro pe statisticile din ultimii ani, precum și pe cateva dintre caracteristicile sistemelor de operare pentru smarphone!…