Peste 5 milioane de români sunt vaccinați cu schema completă Romania a depașit luni, 5.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa, a anunțat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). In ultimele 24 de ore au fost vaccinate 11.863 de persoane. In total, 5.133.302 romani au fost vaccinați de la inceputul campaniei, 5.000.806 dintre aceștia avand schema completa. CNCAV anunța ca, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor, luni, la ora 17:00, situația vaccinarilor in Romania este urmatoarea: numarul total de doze… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

