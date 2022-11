Peste 5 milioane de români ar putea primi bani pentru plata facturilor la energie Aceasta este propunerea social-democraților, insa oamenii trebuie sa intruneasca niste condiții pentru a primi acest ajutor. In plus, liderii Coaliției negociaza și prețul facturilor, astfel incat niciun roman sa nu mai plateasca sume uriașe. Nu exista inca o decizie clara in acest sens, cert este ca, dupa intalnirea de ieri dintre liderii Coaliției, o singura varianta pare cea mai plauzibila: aceea a pieței semi-reglementate. Este propunerea social-democraților, care prevede trei plafoane de preț: cele doua care deja exista (de 0,68 lei/kWh și de 0,80 lei/kWh, in funcție de consum), dar și un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

