- Italia, primul epicentru Covid-19 din afara Chinei, a folosit un regim de testare agresiv și maști de fața pentru a invinge un al doilea val de pandemie pana acum. Dar, pe masura ce copiii italienilor se pregatesc sa se intoarca in sala de clasa, multe școli iau lucrurile in propriile lor maini – prin…

- Actualul proprietar, omul de afaceri american James Pallotta, a ajuns la un accor cu un compatriot de-al sau, Dan Friedkin, pentru vanzarea gruparii, informeaza News.ro. Acordul prevede cedarea unei proportii de 86,6 la suta dinte actiunile clubului pentru suma de 591 de milioane de euro. Operatiunea…

- Aleșii locali suceveni, intruniți miercuri intr-o ședința de indata de Consiliu Local, au aprobat alocarea unor fonduri suplimentare de aproape 3,6 milioane de lei, pentru dotarea unitaților de invațamant cu toate cele necesare inceperii anului școlar atat in sistem hibrid, cat și total online, in ...

- Mai sunt cateva saptamani pana ar trebui sa inceapa scoala si tot nu stie nimeni cum anume va arata noul an. Situatia a dus inclusiv la un protest al elevilor in fata Guvernului. Cer solutii pentru deschiderea anului scolar si vor sa vada un plan concret. E deja foarte tarziu, spun ei, alaturi de parinti…

- Irlanda a anuntat luni un pachet financiar in valoare de 375 de milioane de euro destinat reintoarcerii copiilor in scoli, cu program obisnuit, pana la sfarsitul lunii august, in contextul aplicarii masurilor vizand relaxarea restrictiilor impuse din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters.

- Schimbari majore in școlile din Romania, din cauza pandemiei de coronavirus. Din toamna, cand se redeschid școlile, vor exista clase de maximum 10-15 elevi, care trebuie sa stea maximum 4 ore pe zi la școala. Fiecare ora de curs va dura cel mult 30 de minute, iar pauzele vor fi de maximum 20 de minute.…

Odata cu inceperea noului an școlar, predarea ar trebui organizata in clase de cel mult 10-15 elevi, astfel incat sa fie alocata o suprafata de minimum 4 metri patrați pentru fiecare elev și 4 metri patrați suplimentari pentru profesor, copiii ar trebui sa petreaca maximum 4 ore