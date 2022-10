Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, un total de 5,3 miliarde de telefoane mobile vor ieși din uz și nu vor fi reciclate, cele mai multe ajungand in sertare și o parte, la gunoi, lucru foarte grav. In lume se vand anual aproximativ 1,5 miliarde de telefoane și se estimeaza ca in total sunt 16 miliarde de telefoane. O estimare…

- 10 telefoane mobile au fost depistate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chisinau, in cadrul controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor de pe ruta Paris - Chisinau.

- ”In luna august 2022, exporturile FOB au insumat 7,618 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 10,841 miliarde euro, rezultand un deficit de 3,222 miliarde euro. Fata de luna august 2021, exporturile din luna august 2022 au crescut cu 34,3%, iar importurile au crescut cu 46,5%. In perioada…

- In 2022, nu ducem lipsa de telefoane mobile grozave. Printre cele mai bune telefoane se numara iPhone 13 Pro, Pixel 6 Pro si Samsung Galaxy S22 Ultra, iar acestea ofera tot ce ti ai putea dori de la un dispozitiv. De la performante high end la camere foto frumoase, sunt varfuri de gama. Desigur, exista…

- Majoritatea romanilor au avut macar o data in casa pastile si siropuri care au expirat. Acestea nu se arunca la gunoi, la chiuveta si nici la toaleta. Este nociv pentru sanatate, dar si pentru mediu, deoarece medicamentele sunt un factor important de poluare. Mai mult, aruncarea medicamentelor expirate…

- Mii de casti fara fir si accesorii telefoane mobile, marfuri contrafacute, au fost descoperite de autoritati in doua containere sosite in Portul Constanta, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea, au descoperit in Portul Constanta, in doua containere sosite din Ungaria si China, 1.850 de casti fara fir si 5.764 de accesorii telefoane mobile, in valoare…

- BNR nu mai poate ascunde sub pre realitatea economic i încet încet cu maxim prude cum îi ade bine domnului Isprescu scoate datele la lumin. Prin raportul Balanei de pli pe primele luni din 2022 arat în fapt falimentul conducerii generalului Ciuc i cum marea coaliie PNLPSD este pu...