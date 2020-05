Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie, numarul șomerilor inregistrați in Spania a crescut cu peste 282.000 in luna aprilie, dupa ce in luna martie numarul acestora crescuse cu peste 300.000. Aceștia provin in special din domeniul turismului, domeniu foarte afectat de pandemia de coronavirus, relateaza Agerpres.Astfel, numarulspaniolilor…

- Numarul somerilor inregistrati in Spania a crescut cu peste 282.000 in luna aprilie, in principal in turism, dupa un avans de peste 300.000 in luna martie, ca urmare a impactului pandemiei de coronavirus, a anuntat marti Ministerul Muncii din Spania, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Numarul somerilor inregistrati in Spania a crescut cu peste 282.000 in luna aprilie, in principal in turism, dupa un avans de peste 300.000 in luna martie, ca urmare a impactului pandemiei de coronavirus, a anuntat marti Ministerul Muncii din Spania, informeaza Reuters si AFP.In prezent, numarul…

- Autoritatile spaniole au anuntat ca purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie in transportul public din intreaga tara, incepand de luni, 4 mai, ca o prima masura dupa relaxarea mai multor restrictii, potrivit BBC.Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat sambata ca Guvernul spaniol va distribui…

- Cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare a personalului aflat in izolare preventiva la locul de munca in centrele sociale rezidentiale publice si private vor fi decontate de Guvern, suma alocata in acest sens fiind de peste 15,6 milioane de lei, a anuntat, vineri, Ministerul Muncii…

- Spania este una dintre tarile europene cel mai grav afectate de coronavirus. Ministrul Economiei, Yolanda Diaz, a anuntat ca Guvernul iberic are pregatit un plan de reactivare a fortei de munca, ce se va desfasura in doua etape si avertizeaza ca acest plan va dura pana la finalul anului. „Ministerul…

- Guvernul bulgar va cheltui peste un miliard de leva (566 milioane de dolari) pentru a plati o parte din salariile muncitorilor in companiile ale caror operatiuni au fost afectate de pandemia de coronavirus, a declarat luni premierul bulgar Boiko Borisov, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Executivul…

- Bruxelles, 26 feb /Agerpres/ - Schimbarile demografice si migratia au un impact semnificativ asupra dinamicilor pietei fortei de munca, apreciaza Comisia Europeana (CE) in raportul de tara referitor la Romania, publicat miercuri. Populatia continua sa scada deoarece sporul natural in Romania este negativ,…