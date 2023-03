Poliția de Frontiera a Republicii Moldova informeaza ca, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 41 108 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 20 658 traversari persoane. Totodata, pe sensul de intrare in țara a fost inregistrat un numar de 5 190 de treceri de catre cetațenii Ucrainei, dintre care 1 245 minori, in ultimele 24 de ore.