- Elena Udrea va fi adusa in tara dupa ce hotararea unei instante bulgare privind extradarea sa ramane definitiva, a declarat, marti, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Procedura este una cunoscuta, internationala. In momentul in care aceasta decizie de astazi ramane definitiva, ea putand…

- Scriitorul Radu Paraschivescu si Emilia Sercan au discutat joi, intr-o conferinta de presa, despre cum se incearca musamalizarea unei „operatiuni de kompromat” impotriva jurnalistei. „Da, mi-a fost frica in dimineata in care am vazut ca acea proba pe care eu am pus-o in mainile Politiei pentru a-i descoperi…

- Președintele Consiliul Județean Salaj, Dinu Iancu-Salajanu, a semnat contractul privind elaborarea unui master planului pentru prioritizarea investițiilor la Spitalul Județean de Urgența Zalau. Documentul va constitui o strategie pe termen lung, care va defini masuri generice de implementare a intervențiilor…

- Situatia grava in care se afla Ucraina, cu pierderile de vieti omenesti inregistrate pana in acest moment a fost prezentata joi la Bruxelles, in cadrul Consiliului JAI, de catre ministrul ucrainean al afacerilor interne, un moment extrem de emotionat, a declarat vineri Lucian Bode, ministrul roman al…

- „In urma cu cateva minute, am primit confirmarea de la ministrul Afacerilor Interne ca cei 18 cetateni romani care lucreaza in domeniul petrolier si erau blocati in Ucraina au fost identificati si au intrat pe jos in PTF Siret.Ma bucur ca au ajuns cu bine in tara. Toate structurile statului roman sunt…

- Nicolae Ciuca a mers vineri la vama Siret, din județul Suceava, punctul de frontiera pe unde au intrat cei mai mulți refugiați ucraineni. Premierul a verificat, impreuna cu ministrii Afacerilor Interne, Lucian Bode, Sanatatii, Alexandru Rafila, Apararii, Vasile Dincu, seful DSU, Raed Arafat, si presedintele…

- Sindicalistii din Politie contesta decizia Prefecturii Prahova ca polițiștii din cadrul IPJ sa participe, sub coordonarea unui medic, la efectuarea anchetelor epidemiologice și cer revocarea prefectului Virgil Nanu, cel care a dat aceaasta decizie. Sindicatul National al Politistilor si Personalului…