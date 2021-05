Peste 484,2 milioane de euro în sprijinul regiunilor UE afectate de dezastre Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara saptamana aceasta, a convenit marti sa mobilizeze 397,5 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta 17 state membre si trei tari in curs de aderare sa protejeze sanatatea publica in contextul COVID-19. Statele beneficiare sunt: Austria, Belgia, Croatia, Cehia, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, Romania, Spania, Albania, Muntenegru si Serbia. Romaniei ii este alocata suma de 13.926.870 de euro in cadrul bugetului general al Uniunii pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

