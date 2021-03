Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, marti, ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 48.200 persoane și s-au inregistrat 119 reactii adverse. Potrivit CNCAV, au fost vaccinate 35.924 de persoane cu Pfizer, 4.942 cu Moderna și 7.334 cu AstraZeneca. 42.299 persoane au primit prima doza de vaccin […] The post Peste 48.000 de persoane imunizate in ultimele 24 de ore. S-au inregistrat 119 reactii adverse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .