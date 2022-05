Stiri pe aceeasi tema

- Agenții economici din R. Moldova au angajat in ultimele doua luni 377 de cetațeni din Ucraina, dintre care 296 sint femei. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), 263 de refugiați sau aproape 70% au fost angajați in municipiul Chișinau, cite 16 la Ungheni și Balți,…

- 292 de cetațeni ai Ucrainei activeaza in Republica Moldova. Datele au fost prezentate de agenții economici reprezentanților Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Programator, inginer, cusator, vinzator, chelner sunt doar citeva meserii din cele alese de refugiați pe teritoriul…

- 500 de refugiati ucraineni care au venit in Republica Moldova vor ajunge in Letonia. Primii 30 de refugiati vor pleca joi, 7 aprilie, de la Chisinau spre Riga in acelasi avion cu presedintele Letoniei, Egils Levits, a anuntat presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unei conferinte comune…

- 187 de cetațeni ai Ucrainei, refugiați din cauza razboiului, au fost angajați in R. Moldova. Sint datele inregistrate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) pina pe 1 aprilie, informeaza Newsmaker.md Astfel, ANOFM a primit notificari de la agenții economici despre angajarea a 187…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunța ca a primit notificari de la mai mulți agenți economici din R. Moldova despre angajarea in cimpul muncii a 119 cetațeni din Ucraina, dintre care 82 femei și 37 barbați. 103 notificari sint de la agenți economici din municipiul Chișinau,…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a primit 95 notificari de la agenții economici despre angajarea a 95 cetațeni din Ucraina, dintre care 66 femei și 29 barbați. Astfel, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), 75 notificari sint de la agenții economici din municipiul…

- 59 de cetațeni din Ucraina au fost incadrați in cimpul muncii in Republica Moldova. Despre acest lucru anunța Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Potrivit datelor, este vorba despre 33 de femei și 26 de barbați. 51 de notificari sint de la agenții economici din municipiul Chișinau,…

- In data de 05.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni (in crestere cu 12 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 11.055 cetateni ucraineni (in crestere cu…