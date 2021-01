Peste 480 de copii se vor naşte în România pe 1 ianuarie, potrivit estimărilor UNICEF Peste 480 de copii se vor naste in Romania pe 1 ianuarie, potrivit estimarilor UNICEF, organizatie care in 2021 dedica cel de-al 75-lea an de existenta eforturilor de a reimagina o lume mai buna pentru copii.



Cei 482 de bebelusi romani vor reprezenta 0,13% din cei 371.504 copii care se vor naste, conform estimarilor, in ziua de Anul Nou si se preconizeaza ca acestia vor avea, in medie, o speranta de viata de 93 de ani, se arata intr-un comunicat transmis de UNICEF Romania.



"A fost un an dificil pentru toata lumea si, poate, cel mai bun mod de a privi spre viitor este sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

