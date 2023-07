Peste 4,8 milioane de ucraineni au intrat în România de la începutul războiului Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania incepand din 10 februarie 2022, inclusiv in perioada preconflict, a trecut de 4,8 milioane. Sambata, 19.587 de cetateni ucraineni au fost inregistrati pe sensul de intrare in Romania, unii pentru a ramane aici, alții, in tranzit. ”In data de 01.07.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii […] The post Peste 4,8 milioane de ucraineni au intrat in Romania de la inceputul razboiului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

