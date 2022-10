Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu deșeuri din aluminiu, destinate unei firme din județul Satu Mare. Joi, 13 octombrie a.c., in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri (mobilier second-hand, jucarii, geamuri și alte produse uzate). Marți, 04 octombrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare, au oprit intrarea in tara prin vama Petea a unui automarfar incarcat cu peste 24 de tone de deseuri provenind din Suedia, respectiv mobilier second-hand, jucarii, geamuri si alte produse uzate, informeaza…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri (mobilier second-hand, jucarii, geamuri și alte produse uzate). Marți, 04 octombrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri din aluminiu. Luni, 03 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri din aluminiu. Luni, 03 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu deșeuri, constand in anvelope uzate și saltele. In dimineața zilei de 28 iulie a.c., in jurul orei 9.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu deșeuri, constand in anvelope uzate și saltele. In dimineața zilei de 28 iulie a.c., in jurul orei 9.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea,…