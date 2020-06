Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera a anunțat, sambata, ca in ultimele 24 de ore aproximativ 88.900 de persoane au tranzitat frontiera, pentru 3.000 dintre acestea fiind dispusa masura carantinarii sau izolarii la domiciliu.Citește și: Cozmin Gușa vorbește despre Operațiunea Manipularea: Iohannis și Orban…

- In Timiș peste 3.000 de persoane sunt in izolare la domiciliu, dar numarul acestora este in scadere fața de ziua precedenta. In scadere este și numarul celor aflați in carantina in cel mai vestic județ al țarii. Trei persoane care au ieșit din izolare sunt acum in carantina. Au primit și amenda…

- Politia de Frontiera anunta ca marti au intrat in tara 18.800 de persoane, 12.900 din Ungaria. Peste 5.800 de persoane au fost trimise in izolare la domiciliu. Miercuri, pentru intrarea sau iesirea din tara masinile si camioanele asteapta intre 30 si 180 de minute.

- In bilanțul oficial al Grupului de Comunicare Strategica, de astazi, 18 mai, au fost raportate 30.140 de persoane aflate fie in izolare instituționalizata, fie in izolare la domiciliu. Practic, cu 1.248 de persoane in izolare mai mult fața de raportarea GCS, de ieri, 17 mai.Cifrele OFICIALE…

- Politia de Frontiera a anuntat ca duminica au intrat in Romania 22.500 de persoane, dintre care 16.900 din Ungaria. In total, 7.000 de persoane au fost trimise in izolare. Timpi de asteptare mari se inregistreaza si luni in vamile de la granita cu Ungaria, autoturismele asteptande 240 de minute la Nadlac.…

- Avand in vedere informațiile vehiculate in mass-media privind intrarea in țara a peste 30.000 de persoane in data de 16 mai a.c., facem urmatoarele precizari: Frontiera naționala a fost tranzitata de 31.743 persoane, dintre care doar 16.164 au intrat in țara, restul de 15.579 fiind persoane care au…

- Frontiera nationala a fost tranzitata sambata de 31.743 persoane, dintre care doar 16.164 au intrat in tara, restul de 15.579 fiind persoane care au iesit din Romania, precizeaza duminica Inspectoratul General al Politiei de Frontiera IGPF . Fluxul de la frontiera cu Ungaria, din data de 16.05.2020,…

- Circa 23.300 de persoane au intrat in Romania in ultimele 24 de ore, transmite Poliția de Frontiera „In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 23.200 persoane, cetațeni...