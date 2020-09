Peste 47.000 de elevi din județul Gorj incep de luni noul an școlar. In urma propunerilor inaintate de catre consiliile de administrație ale unitaților de invațamant, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis hotararile privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de invațamant, valabil pentru inceputul de an școlar 2020-2021. Astfel, conform acestora, in judetul Gorj se inregistreaza urmatoarea situație: in 310 scoli se va aplica scenariul 1, verde, prin participarea zilnica (fața in fața) a tuturor preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant, cu respectarea…