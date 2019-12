Peste 46.400 de companii au apelat la amnistia fiscala

Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de anulare a obligațiilor de plata accesorii se aplica pentru obligațiile bugetare administrate ANOFM prin entitațile publice subordonate, cu personalitate juridica, și stabilește modul de realizare a activitații de anulare a obligațiilor de plata accesorii in conformitate cu prevederile Cap.II…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) continua acțiunile de susținere a contribuabililor in vederea conformarii la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care inregistreaza obligații fiscale principale restante, la data de 31.12.2018, ca pot beneficia, in condițiile reglementate…

- Facilitați fiscale sub forma anularii obligațiilor accesorii in Economie / on 28/11/2019 at 14:25 / Agenția Naționala de Administrare Fiscala continua acțiunile de susținere a contribuabililor in vederea conformarii la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care inregistreaza obligații…

- Precizari ANAF: contribuabilii restantierii sunt scutiti de penalitati daca achita debitele principale pana pe 16 decembrie. Agenția Naționala de Administrare Fiscala continua acțiunile de susținere a contribuabililor in vederea conformarii la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care…

- Precizari ANAF: contribuabilii restantierii sunt scutiti de penalitati daca achita debitele principale pana pe 16 decembrie. Agenția Naționala de Administrare Fiscala continua acțiunile de susținere a contribuabililor in vederea conformarii la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care…

- Gigantul IT Google ar fi inchiriat un etaj din turnul de birouri Unirii View - o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati - in apropiere de Piata Unirii din Bucuresti. Compania vrea sa inaugureze, anul viitor, un centru de cercetare in tara noastra, potrivit unor surse citate de Profit.ro.…

- Productia auto din Germania ar putea scadea cu circa 21% in acest an, ceea ce ar putea duce la o scadere direct proportionala a cererii germane de echipamente auto fabricate in Romania, respectiv cu o valoare de 3,6 miliarde de lei. Productia auto germana din 2019 ar putea scadea cu un milion…

- Serbia merge inainte cu planul de a adera, la sfarsitul lunii viitoare, la Uniunea Economica Eurasiatica, infiintata de presedintele Vladimir Putin pentru a concura piata libera europeana si pentru a reconstrui sfera de influenta a Rusiei in randul fostelor state membre ale Uniunii Sovietice.…