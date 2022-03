Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.600 de persoane care manifestau fara autorizatie impotriva interventiei militare in Ucraina au fost arestate duminica in aproximativ 60 de orase din Rusia, a indicat ONG-ul OVD-Info, specializat in supravegherea protestelor, noteaza AFP. Cel putin 4.640 de persoane au fost arestate duminica…

- Manifestații impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina au avut loc și duminica la Moscova și in cel puțin 35 de localitați din Rusia. Presa internaționala spune ca peste 1.000 de protestatari ar fi fost arestați. Presa ucraineana a publicat un video din piața Manezhnaya, care arata…

- Aproape 6.000 de persoane au fost reținute in Rusia in patru zile de proteste fața de invazia lui Vladimir Putin in Ucraina, potrivit grupului independent de monitorizare OVD-Info. Oamenii care se impotrivesc razboiului au ieșit in strada, in ciuda riscului de a lua amenzi uriașe sau a ajunge in arest…

- A cincea zi a invaziei, Rusia a reluat, in aceasta dimineața, bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. O racheta a distrus un bloc de locuințe dintr-o localitate aflata in apropierea capaitalei Ucrainei. In aceasta dimineata urmeaza sa aiba loc negocieri intere delegatii…

- Poliția rusa a reținut duminica peste 900 de protestatari care au participat la manifestații impotriva razboiului din Ucraina, a anunțat grupul independent de monitorizare a protestelor OVD-Info. In total, peste 4.000 de protestatari au fost arestați in ultimele zile.

- Protestatari din intreaga lume și-au aratat vineri și sambata sprijinul pentru poporul ucrainean, intr-o mare de steaguri și bannere albastre și galbene, și au cerut guvernelor sa faca mai mult pentru a ajuta Kievul, sa pedepseasca Rusia și sa evite un conflict mai amplu.

- Vladimir Putin a autorizat joi dimineața, in jurul orei 05:00, o operațiune militara in estul Ucrainei in zonele separatiste din est. Potrivit CNN, explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei, Kiev si in Harkov, dar si in alte orase. A fost impusa legea martiala in Ucraina.

- Președintele rus a anunțat joi dimineața o operațiune militara in Ucraina, intr-o alocuție televizata. Putin a spus ca acțiunea a venit ca raspuns la amenințarile venite din Ucraina.La scurt timp dupa aceea, reporterii CNN, BBC și Reuters au raportat explozii in Donbass (in partea controlata de armata…