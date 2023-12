Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Mureș și Garnizoana, cu sprijinul Consiliului Județean și al Primariei, organizeaza vineri, 1 decembrie, in centrul municipiului Tg.Mureș, un ceremonial militar și o parada a portului popular. Purtatorul de cuvant al Prefecturii, Damian Samoila: Programul debuteaza cu expoziția de tehnica…

- Un atelier dedicat introducerii in educația financiara va avea loc astazi, online, la ora 14.00, in cadrul proiectului „Romania de poveste”, derulat de Asociația OvidiuRO. Potrivit organizatorilor, atelierul este recomandat educatoarelor, invațatorilor, profesorilor din ciclul gimnazial și liceal, precum…

- SC Drumuri si Poduri, aflata in subordinea Consiliului Judetean (CJ) Covasna, va asigura si in acest an intretinerea drumurilor judetene pe timpul iernii, valoarea serviciilor fiind estimata la peste 11 milioane de lei. Potrivit conducerii CJ Covasna, utilajele din cele patru baze de deszapezire, aflate…

- Controalele efectuate la statiile de carburanti din judetul Covasna s-au soldat cu amenzi in valoare de peste 420.000 de lei, releva datele prezentate, azi, de conducerea Prefecturii. Potrivit prefectului judetului Covasna, Raduly Istvan, in ultimele doua luni au fost verificate peste 200 de statii…

- Totul incepe prin luarea unei decizii. Atunci cand hotararea este luata, trebuie sa iți asumi implicarea continua, momentele mai puțin placute și obeseala care nu ezita sa apara pentru a avea, in sfarșit, un rezultat victorios de care se vor bucura multe persoane. Munca din greu va lua sfarșit odata,…

- EXCELENTA VASLUIANA… Cei mai buni elevi din municipiul Vaslui si profesorii lor coordonatori vor fi premiati de Ziua Mondiala a Educatiei, in cadrul Galei Excelentei in Educatie. Este vorba despre 93 de copii care au castigat, in anul scolar 2022-2023, medalii, premii I, II, III si mentiuni la olimpiadele…

- Anul scolar 2023-2024 incepe luni, 11 septembrie, pentru cei aproximativ 2.700.000 de elevi si are o durata de 36 de saptamani de cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, citat de Agerpres.Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar 2023-2024 are…