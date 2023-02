Stiri pe aceeasi tema

- A trecut aproape o saptamana de la cele doua cutremure care au devastat Turcia și Siria. Iar cel mai recent bilanț arata peste 36 de mii de morți și zeci de mii de raniți, in ambele țari.

- Aproape 26 de milioane de persoane ar fi fost afectate de seismele care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, unde zeci de unitati medicale au fost avariate, a transmis sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) intr-un apel la strangere de fonduri, potrivit AFP.

- Bilanț cutremurator in Turcia și Siria. Au trecut mai bine de 72 de ore de cand a avut loc primul cutremur devastator care a lovit cele doua țari și, pe masura ce timpul trece, șansele de a gasi supraviețuitori sub daramaturi scad dramatic. Peste 15.000 de oameni și-au pierdut viața in seismele din…

- Pana la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni in Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondiala a Sanatații. „Acum este o cursa contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrie Barrons care citeaza AFP. In…

- Aproximativ 23 de milioane de oameni, inclusiv 1,4 milioane de copii, din Turcia și Siria ar putea fi efectați de urmarile cutremurului și a replicilor acestuia care au transformat mii de cladiri in moloz.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a zguduit in zorii zilei de luni partea central-sudica a Turciei și a afectat totodata nord-vestul Siriei. Acest seism, cel mai grav din ultimii aproape 25 de ani in Turcia, a fost urmat de altele doua, cu magnitudini de 6,7 și 7,5