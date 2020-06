Peste 450 locuri de muncă disponibile în Maramureș, conform AJOFM Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș a anunțat la data de 10 iunie ca in județ sunt disponibile 459 locuri de munca. Printre posturile disponibile amintim cel de curier, designer vestimentar sau medic veterinar. Vezi in documentul de mai jos locurile de munca vacante, precum și data limita pana la care acestea mai sunt disponibile. LISTA COMPLETA A LOCURILOR DE MUNCA Vlad HERMAN The post Peste 450 locuri de munca disponibile in Maramureș, conform AJOFM appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

