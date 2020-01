Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2019, la nivelul Tribunalului Maramures si a instantelor arondate s-au inregistrat un numar de peste 33.900 dosare nou intrate. Cifra reprezinta o crestere cu oeste 2.400 de dosare fata de anul 2018. “Analizand evolutia parametrilor ce caracterizeaza volumul de activitate din ultimii trei ani…

- Numarul hotararilor penale pronuntate in prima instanta, in cadrul Curtii de Apel Timisoara (CAT) in anul 2019 care au fost atacate sau care au prezentat susceptibilitate de a fi atacate a scazut fata de anul precedent cu 2,5%, anunța AGERPRES.Presedintele CAT, magistrat Erica Nistor, a precizat…

- Adunarile generale ale judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti si Tribunalului Bucuresti au decis, marti, suspendarea activitatii de judecata incepand cu miercuri, 22 ianuarie 2020, in contextul nemultumirilor legate de eliminarea pensiilor de serviciu. Parlamentul urmeaza sa ia o decizie…

- Curtea de Apel Targu Mureș i-a achitat luni pe toți cei 25 de inculpați in dosarul de trafic de copii din Țandarei, membri ai uneia dintre cele mai mari rețele de trafic de oameni din Europa. Acum chitarea este bazata pe inexistența faptei .In februarie 2019, toti cei 25 de inculpati au fost achitati…

- Paul Andreica, polițistul care a fost impușcat de Dorin Sima, zis și Sima Vampiru`, in timpul capturarii acestuia inca incearca sa intre in posesia despagubirilor stabilite de instanța, care trec de 100.000 de euro. In acest sens, șeful de la Investigații Criminale a cerut in instanța poprire pe conturile…

- Instanta suprema a stabilit, definitiv, ca dosarul SkyNews instrumentat de DIICOT Central sa fie judecat de Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce aceasta instanta si-a declinat competenta de judecata in favoarea Curtii de Apel Cluj, intr-o prima faza.Dupa ce si instanta clujeana a refuzat judecarea…

- Incepand cu sfarsitul lunii octombrie 2019, la nivelul Curtii de Apel Galati s-a implementat un program care permite vizualizarea online a sedintelor de judecata, pe sali de judecata, pentru toate instantele arondate Curtii si pentru Curtea de Apel Galati, putandu-se vedea astfel listele de sedinta…

- Poliția romana a anunțat capturarea lui Enderle Ildiko, o femeie de 43 de ani, cautata de cinci ani pentru executarea mai multor pedepse pentru proxenetism și trafic de persoane. Enderle a fost prinsa la Manchester, in Marea Britanie ea fiind trecuta pe lista ”Most Wanted”, cu cei mai cautați infractori…