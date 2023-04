Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost arestate preventiv pentru 30 zile iar una este arestata la domiciliu, in urma perchezitiilor DIICOT Bacau realizate pe linia combaterii traficului de droguri. Potrivit IPJ Bacau, in urma celor opt perchezitii domiciliare au fost depistate aproximativ 150 grame de canabis, 75 de…

- IPJ Bacau a dat publicitații bilanțul perchezițiilor realizate de procurorii DIICOT și polițiștii BCCO Bacau la traficanți de droguri, in urma cu doua zile. In urma celor 8 percheziții domiciliare efectuate, la data de 22 martie 2023, de catre polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Procurorii DIICOT au retinut, pentru 24 de ore, sapte inculpati si au luat masura controlului judiciar pentru 60 de zile fata de alti sase in dosarul privind traficul de droguri in licee din Bucuresti. „La data de 20 martie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- Politiștii au descoperit o rețea care vindea droguri in liceele din zona centrala a Bucureștiului. Nu mai puțin de 7 unitați de invațamant, unele dintre cele mai cunoscute și considerate „de elita” sunt vizate. 20 de suspecți, printre care și elevi, au ajuns luni pentru audieri la DIICOT, dupa percheziții…

- Procurorii DIICOT si politistii anti-drog au descoperit, joi, in urma unor perchezitii facute la adrese din judetele Bistrita-Nasaud si Maramures, zeci de kilograme de substante stupefiante.

- 13 inculpati, inclusiv elevi, sunt cercetati intr-un dosar de trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc, pentru consum propriu, fara drept, informeaza, joi, anchetatorii prahoveni, potrivit Agerpres. Conform unor comunicate transmise de DIICOT si Inspectoratul Judetean de Politie Prahova,…

- Prin rechizitoriul din data de 08.02.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, aflat in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de…

- DIICOT și Poliția anunta ca au destructurat o grupare specializata in trafic internațional de droguri. In urma acestei anchete, mai multe persoane au fost arestate. Romania era si piata de desfacere, dar si de tranzit. Opt oameni, trimisi in judecata A fost dispusa trimiterea in judecata a 8 persoane…