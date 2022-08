Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Administratiei Fondului de Mediu (AFM), Laurentiu Neculaescu, a venit astazi la Botoșani unde a vorbit despre principalele programe care vor fi finanțate in anul 2022.

- Peste 460 de unitati administrativ – teritoriale au depus proiecte pentru obtinerea de finantari in cadrul Programului Iluminat Public, care a fost lansat, vineri, de Administratia Fondului de Mediu (AFM), a declarat, la Botosani, presedintele AFM, Laurentiu Neculaescu. Potrivit acestuia, bugetul alocat…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Casa Verde Fotovoltaice, Rabla Clasic și Rabla Plus in urma ședinței comitetului de Avizare din 21.07.2022. In cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice a fost publicata o noua lista care conține 760 dosare…

- Iesenii inscrisi in programul „Casa Verde" se chinuiesc sa scoata cu forcepsul banii promisi de guvern pentru instalatiile energetice ecologice. Un numar de 49 de ieseni au cerut instantei sa oblige Administratia Fondului de Mediu (AFM) sa le analizeze cererile de finantare depuse pentru achizitionarea…

- Rabla pentru electrocasnice: Vineri incepe cea de-a treia etapa a programului lansat de AFM. Ce echipamente pot fi achiziționate Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) informeaza ca, incepand de vineri, 08 iulie 2022, de la ora 10:00, persoanele fizice se pot inscrie in cea de-a treia etapa a Programului…

- Administratia Fondului pentru Mediu a demarat evaluarea dosarelor de finanțare depuse in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum și livrarii surplusului in rețeaua naționala (Casa Verde Fotovoltaice).…

- Aproape 400 de dosare de finantare au fost aprobate, miercuri, de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) pentru Programul "Rabla Clasic", in timp ce numarul aprobarilor in cazul programului "Rabla Plus" a fost de 372. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mii de romani s-au inscris in programul prin care statul ii ajuta sa-și monteze panouri solare. Dar raspunsurile vin cu mare intarziere, timp in care unii renunța la proiecte. In prezent, Administratia Fondului pentru Mediu are in analiza 45.000 de dosare.