Peste 4.400 de ucraineni au solicitat azil în România De la inceperea conflictului din Ucraina, un numar de 4.423 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. ”In ultimele 24 de ore, un cetatean ucrainean a depus cerere de azil, in tara noastra. De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.423 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Ei beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia […] The post Peste 4.400 de ucraineni au solicitat azil in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

