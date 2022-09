Peste 4.400 de ucraineni au cerut azil în România Un numar de 4.387 de cetateni ucraineni au solicitat azil in tara noastra, de la inceperea conflictului din Ucraina, ei beneficiind de toate drepturile prevazute de legislatia nationala, a transmis, duminica, Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit sursei citate, din data de 18 martie si pana in prezent au fost emise 69.064 de permise de sedere pentru […] The post Peste 4.400 de ucraineni au cerut azil in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

