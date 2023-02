Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a zguduit in zorii zilei de luni partea central-sudica a Turciei și a afectat totodata nord-vestul Siriei. Acest seism, cel mai grav din ultimii aproape 25 de ani in Turcia, a fost urmat de altele doua, cu magnitudini de 6,7 și 7,5

- • Vibratiile seismice-resimtite pana in Groenlanda • In Romania s-au inregistrat cinci cutremure, dar seismologii sustin ca nu ar exista legatura Un seism cu magnitudinea 7,8 care a lovit ieri dimineata sudul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, si Siria a fost urmat de un nou seism magnitudinea…

- Vibratiile puternicelor seisme care au lovit sudul Turciei si tara vecina Siria, provocand moartea a peste 1.000 de persoane in ambele tari, au fost resimtite pana in Groenlanda, a anuntat luni Institutul geologic danez, potrivit AFP.

- Bilantul celor doua seisme violente care au lovit luni sud-estul Turciei a depasit 1.121 de morti si 7.634 de raniti, conform datelor anuntate de un reprezentant al AFAD, organismul turc pentru gestiunea catastrofelor, transmite AFP. Conform acestuia, 2.834 de imobile s-au prabusit, existand temeri…

- Un cutremur violent de 7,4 a zguduit sud-estul Turciei luni dimineața, 6 februarie 2023. Cutremurul s-a produs in apropiere de granița cu Siria. Agenția de Gestionare a Dezastrelor și Situațiilor de Urgența din Turcia (AFAD) a transmis ca au urmat 42 de replici, cea mai mare avand o magnitudine de 6,6.…

- Cutremurul cu magnitudinea 7,8, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), a lovit centrul Turciei si nord-vestul Siriei la ora locala 4:17 (1:17 GMT). Seismul a avut epicentrul in apropierea orasului turc Gaziantep, nu departe de granita cu Siria. In urma cutremurului au…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 s-a produs, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Peste 100 de cladiri s-au prabusit. Potrivit bilanțului anunțat de autoritați, sunt 38 de morti si 450 de raniti. Seismul a fost urmat de numeroase replici, unele dintre…

- Un cutremur major cu magnitudinea 7,9 a lovit luni centrul Turciei și nord-vestul Siriei, provocand moartea a sute de persoane. Multe cladiri s-au prabușit in regiunea acoperita de zapada, forțele de salvare incepand cautarea supraviețuitorilor prinși sub daramaturi. Cutremurul, care a avut loc primele…