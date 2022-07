Peste 4300 de hectare de vegetație au ars din cauza incendiilor Creștere alarmanta a incendiilor de vegetație uscata la nivelul județului Iași, daca in anul 2021, 136 de incendii au mistuit 166 de hectare, de la inceputul anului și pana in prezent 630 de incendii au mistuit flora și fauna la peste 4300 de hectare. In data de 21 iulie a.c., in jurul orei 11.00 a fost anunțat un incendiu de vegetație uscata și miriște prin SNUAU 112, in localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași. Inițial s-a intervenit cu o autospeciala de intervenție și stingere și forțe și mijloace de intervenție din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendii de vegetatie in zona Timișoarei Foto: Adriana Tudose / RRA Un nou incendiu de vegetatie a izbucnit, în cursul serii, în apropiere de Timisoara, între localitatile limitrofe Ghiroda si Mosnita Veche. Alina Bujanca transmite ca angajatii Inspectoratului pentru…

- O femeie in varsta de 72 de ani a fost gasita decedata, joi, de pompierii chemati sa stinga un incendiu izbucnit pe un teren cu vegetatie uscata din comuna Miroslava, judetul Iasi. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, Georgica Onofreiasa, a declarat ca la fata…

- Joi au avut loc doua noi incendii de vegetatie in judetul Iasi, unul in satul Buznea, comuna Ion Neculce si in satul Verseni, comuna Miroslovesti. De asemenea, pompierii au gasit trupul carbonizat al unei femei pe un camp ars, scrie ziarul Buna Ziua Iași.O femeie in varsta de 72 de ani a fost descoperita…

- In ultimele 24 h, pompierii militari timișeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea a 21 de incendii. Dintre acestea, 18 solicitari au fost pentru stingerea incendiilor de vegetație uscata și culturi agricole, 1 incendiu la un utilaj agricol, 1 incendiu la un autoturism și 1 incendiu stalp…

- Un puternic incendiu a izbucnit, ieri la un adapost de animale din localitatea Dalbocița, comuna Ilovaț, județul Mehedinți. Trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu trei autospeciale de lucru cu apa și spuma.La sosirea pompierilor militari, incendiul…

- In urma fenomenelor meteorologice avertizate, au intervenit urmatoarele forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș * Din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Timișoara: 2 Autospeciale de prima intervenție și comanda; 1 autospeciala cu modul de descarcerare;…

- Numarul interventiilor la care ajung echipajele Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi a scazut in ultima perioada - de la peste 350 de solicitari pe zi cate erau in urma cu cateva luni, in timpul pandemiei, la 250 in medie pe zi. Spre exemplu, in perioadele de varf ale pandemiei au fost foarte…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Iasi a fost solicitat sambata, 7 mai, sa intervina intr un apartament din municipiul Iasi, situat pe strada Musatini. Ajunsi la fata locului, pomperii au gasit in baia locuintei o femeie in varsta de aproximativ 75 de ani, decedata.Conform ISU Iasi, victima…