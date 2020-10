Stiri pe aceeasi tema

- ACTIUNILE POLITISTILOR VRANCENI PENTRU PROTEJAREA FONDULUI SILVIC In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic au fost aplicate 18 sanctiuni contravenționale si au fost confiscați peste 36 metri cub de material lemnos,…

- Inceputul anului școlar 2020 – 2021 va fi unul atipic nu doar pentru instituțiile de invațamant din Romania, ci și pentru cele din strainatate. Cu toate acestea, cursurile trebuie sa inceapa, fie cu prezența fizica integrala a elevilor, fie in format hibrid, cu jumatate dintre elevi in banca, iar cealalta…

- Peste 1200 de fermieri vranceni vor fi verificați in campania 2020 de inspectorii Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Fermierii fac parte din eșantionul de control stabilit la nivelul județului aferent schemelor de plata pe suprafața, masurilor de dezvoltare rurala, schemelor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis astazi, la ora 10.00, o informare meteorologica de canicula și disconfort termic accentuat. Este cod galben pentru aproape jumatate din țara. Potrivit meteorologilor, vremea va fi caniculara in special in zonele de campie din sudul și estul țarii. Temperaturile…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea au remis un comunicat de presa prin care anunța ca, in urma incheierii primei etape de inscriere a elevilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2020-2021, au fost admise 2.322 de cereri. „Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem,…

- Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada, si data publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 294 de oferte destinate somerilor din judetul nostru. Printre noile oferte de angajare se regasesc cele de sapator manual, instalator apa…

- Echipa de la Asociația pentru Conservarea Diversitații Biologice (ACDB) a fost chemata la Movilița, pentru a salva o femela de dihor impreuna cu puii ei, ascunși intr-un camin de apometru dintr-o gospodarie. Intreaga acțiune a fost filmata și postata pe pagina oficiala a ACDB, salvatorii alaturand imaginilor…