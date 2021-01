Stiri pe aceeasi tema

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste ca, la data de 22 decembrie 2020, a dat startul platilor pentru cererile depuse de fermieri in cadrul Masurii 21 din Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014-2020 - Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor…

- Suma autorizata la plata pentru sprijinul cuplat in sectorul zootehnic se ridica la 105,12 milioane de euro, cei mai multi fiind alocati in sectorul ovine/caprine, a anuntat miercuri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), potrivit Agerpres. Astfel, suma de 59,32 milioane…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat suma de peste 4,8 milioane de lei pentru plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, anunta agerpres . Potrivit unui comunicat al APIA, suma reprezinta diferentele aferente lunilor februarie, iunie si trimestrul al…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta autorizarea sumei de peste 6,37 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, in urma cererilor depuse in luna octombrie si aferente serviciilor prestate in luna septembrie si in trimestrul III. Potrivit…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta autorizarea sumei de peste 6,37 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, in urma cererilor depuse in luna octombrie si aferente serviciilor prestate in luna septembrie si in trimestrul III.…

- "Azi-noapte, la ora 00.00, Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura a dat startul platilor in avans in cadrul schemelor de plati directe si al masurilor de dezvoltare rurala legate de suprafata si de animale. In aceasta noapte APIA a autorizat suma de 135,4 milioane euro pentru 30.005 fermieri.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) incepe vineri plata avansului pentru schemele de plati directe aferente anului 2020 si al masurilor de dezvoltare rurala legate de suprafata si de animale. Astfel, fermierii vor primi in acest an 98,7381 euro/hectar prin schema unica de plata…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) incepe vineri plata avansului pentru schemele de plati directe aferente anului 2020 si al masurilor de dezvoltare rurala legate de suprafata si de animale. Astfel, fermierii vor primi in acest an 98,7381 euro/hectar prin schema unica de plata…