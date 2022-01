Peste 42.000 de persoane au intrat în țară fără să completeze formularul digital. Au primit amenzi de peste 30.000.000 de lei Peste 42.000 de persoane au intrat in Romania fara sa completeze formularul digital, in perioada cuprinsa intre Craciun si Revelion. Cuantumul amenzilor a fost de peste 30.000.000 de lei. In perioada 25.12- 31.11.2021 au intrat in țara 42.626 de persoane fara sa completeze formularul digital. Astfel, au fost aplicate 13.634 de sancțiuni in valoare de […] The post Peste 42.000 de persoane au intrat in țara fara sa completeze formularul digital. Au primit amenzi de peste 30.000.000 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 350 de sibieni au fost amendati pentru ca nu au completat formularul digital de intrare in tara, in perioada cuprinsa intre Craciun si Revelion. Cuantumul amenzilor a fost de aproape 700.000 de lei. “Un numar de 503 persoane din judetul Sibiu, in perioada 25-31 decembrie 2021, nu au completat…

- Aproape 350 de sibieni au fost amendati pentru ca nu au completat formularul digital de intrare in tara, in perioada cuprinsa intre Craciun si Revelion. Cuantumul amenzilor a fost de aproape 700.000 de lei.

- Aproximativ 350 de sibieni au fost amendati pentru ca nu au completat formularul digital de intrare in tara, in perioada cuprinsa intre Craciun si Revelion, a declarat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, Lucian Blagutiu. "Urmarea prevederilor OUG 129/2021 am constatat, urmarea datelor…

- Mai puțin de 1.500 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, a anunțat Comitetul de coordonare a vaccinarii. CNCAV a transmis sambata ca 1.477 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, dintre care 339 cu prima doza sau cu serul Johnson&Johnson, 710 cu doza a doua si 428 cu doza […]…

- Formularul digital de intrare in Romania (PLF) va fi folosit incepand de luni șipotrivit primelor informații, pana duminca, ora 18.00, peste 14.000 de persoane au completat formularul. „De la lansarea aplicației https://plf.gov.ro și pana la 18:00, au fost create 35.549 de conturi in platforma și 14.212…

- Cetațenii care intra in Romania nu vor mai fi nevoiți sa completeze declarația epidemiologica, verificata pana acum la punctele de trecere a frontierei, incepand de luni, intrucat toate datele din declarația epidemiologica se regasesc in formularul digital de intrare in țara, a anunțat, sambata, GCS.…

- Mai multe persoane, care nu aveau certificat verde, au forțat accesul, vineri seara, la Targul de Craciun din Constanta, fiind nevoie de intervenția jandarmilor. Potrivit Primariei Constanta, un grup de barbați și femei a provocat un scandal teribil in Parcul Arheologic din Constanța. Aceștia au forțat…

- Klaus Iohannis a covocat de urgența o ședința la Cortoceni, cu miniștrii și responsabilii din domeniul sanatații, pe fondul crizei sanitare grave cu care se confrunta Romania. Iohannis a facut o radiografie a pandemiei, a numarului de persoane imbolnavite, a numarului de decese și a celui de persoane…