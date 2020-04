Peste 42.000 de decese de COVID-19 în SUA Bilanțul epidemic a depașit, luni, pragul a 42.000 de decese ale unor pacienți cu COVID-19 in Statele Unite ale Americii. Numarul infecțiilor a ajuns la 774.000, potrivit Reuters. In tot mai multe state americane, cei care se opun izolarii organizeaza proteste de strada, in timp ce guvernatorii au facut apel la rabdare. Carantina a blocat economia ameriana, forțand 22 de milioane de persoane sa ceara ajutor de șomaj in ultima luna. Medicii insista ca izolare la domiciliu este singura soluție pentru a incetini raspandirea virusului SARS-CoV-2. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul zilnic al contaminarilor cu noul coronavirus a crescut cu 3.380 de cazuri - a treia zi consecutiv -, iar bilantul total al contaminarilor a crescut la 133.830 de cazuri de la inceputul epidemiei, a anuntat vineri Institutul de boli infectioase Robert Koch (RKI), relateaza Reuters.

- Pandemia cu COVID-19 a ucis cel putin 112.510 persoane de la momentul apariției virusului SARS-CoV-2 in decembrie 2019, in China, potrivit France Presse. Peste 1.824.950 de contaminari au fost infectate in 193 de tari si teritorii. Cu peste 22.000 de decese de COVID-19, boala cauzata de noul tip de…

- Statele Unite au inregistrat 1.783 de decese din cauza noului coronavirus intr-o zi, potrivit unor date compilate de Universitatea Johns Hopkins joi la ora locala 20.30 (vineri, 3.30, ora Romaniei), mai putine decat cele 1.973 de decese inregistrate cu o zi inainte.

- Statele Unite ale Americii au raportat, joi, un total de 14.830 de decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Numarul infectarilor a ajuns la 432.500. New York-ul ramane epicentrul epidemiei in America. Statul a consemnat un record negativ zilnic de 799 de cazuri mortale. “Sansa incetinirii…

- Numarul de morti de COVID-19 a crescut marti in Italia cu 604, dar cel al cazurilor noi a inregistrat cea mai redusa crestere din 13 martie, informeaza Reuters. Bilantul total al mortilor in tara cea mai afectata de pandemia de COVID-19 a crescut la 17.127 de la 21 februarie, data izbucnirii epidemiei,…

- Spania a raportat marti un nou record de decese cauzate de coronavirus intr-o zi, cu 514 noi morti inregistrati in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica bilantul total la 2.696, a anuntat marti Ministerul Sanatatii, potrivit AFP si Reuters.Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a crescut…

- Bilantul epidemic a ajuns la 202 morti in Statele Unite ale Americii si se inregistreaza peste 12.000 de cazuri de coronavirus.Autoritatile din Statele Unite au raportat in total 202 decese cauzate de coronavirus si 12.296 de cazuri de infectare, informeaza agentia de presa Reuters. Cele…

- Dupa o saptamana de carantina, Italia ramane tara europeana cea mai afectata. Medicii fac cu greu fata cazurilor in crestere, iar bilantul este alarmant.Agentia de Protectie Civila din Italia a anuntat marti 345 de noi decese inregistrate in ultimele 24 de ore, bilantul epidemiei de coronavirus ajungand…