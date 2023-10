Stiri pe aceeasi tema

- Tirul mortal asupra unui spital din Gaza, pentru care Israelul si miscarile armate palestiniene se acuza reciproc, a facut „cateva zeci de morti", si nu sute, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil al unui serviciu european de spionaj.„Nu sunt 200 sau chiar 500 de morti, ci mai degraba cateva…

- Tirul mortal asupra unui spital din Gaza, pentru care Israelul si miscarile armate palestiniene se acuza reciproc, a facut „cateva zeci de morti”, si nu sute, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil al unui serviciu european de informatii, informeaza Agerpres. „Nu sunt 200 sau chiar 500 de morti,…

- Ministerul Sanatații din Fașia Gaza, condus de Hamas, susține ca cel puțin 500 de persoane au fost ucise intr-o explozie asupra Spitalului din Gaza care, potrivit acestuia, a fost provocata de un atac aerian israelian. Citește și: Simona Bucura-Oprescu anunța noi masuri pentru refugiații din Ucraina…

- Cel putin sase persoane care se adaposteau intr o scoala administrata de Agentia ONU pentru refugiati in Fasia Gaza au fost ucise marti intr un raid israelian, a anuntat Agentia ONU pentru refugiati palestinieni UNRWA , relateaza AFP.Scoala a fost lovita in timpul bombardamentelor fortelor israeliene…

- Presedintele Israelului, Isaac Herzog, a tras la raspundere intreaga Fasie Gaza, joi, pentru atacul comis sambata trecuta de gruparea islamista palestiniana Hamas, care a facut peste 1.300 de morti in Israel.De asemenea a justificat bombardamentele intense efectuate de armata israeliana asupra acestei…

- Intrebarile cu privire la eșecul uriaș al serviciilor israeliene de a anticipa și de a se pregati pentru atacul surpriza al Hamas au devenit și mai dificile, luni, dupa ce un oficial din serviciile egiptene a declarat ca guvernul de la Ierusalim a ignorat avertismentele repetate conform carora organizația…

- Atat Israelul, cat și Statele Unite au știut ca un atac al Hamas era posibil sau chiar probabil, dar nu a existat nicio imagine clara a situației și niciun avertisment tactic specific. Cert este ca ziua de sambata ar putea schimba abordarea strategica generala a Israelului fața de Hamas și Fașia Gaza,…

- Cel putin 256 de persoane au murit in Fasia Gaza in atacuri israeliene in urma ofensivei lansate de organizatia extremista palestiniana Hamas asupra Israelului, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de DPA.Printre morti se numara 20 de minori, a spus ministerul, adaugand ca 1.788 de…