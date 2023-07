Stiri pe aceeasi tema

- Garanțiile de securitate pentru Ucraina pe care, conform cancelarului german Olaf Scholz, urmeaza sa le stabileasca Grupul G7, risca sa genereze probleme pentru Rusia, a avertizat miercuri Kremlinul. ”Prin formularea de garantii de securitate destinate Ucrainei, aceste tari aduc atingere securitatii…

- Un barbat care urma sa zboare din Turcia in Anglia a trecut printr-o adevarata aventura, dupa ce zborul sau a aterizat de urgența in Italia, pasagerii fiind nevoiți sa doarma in aeroport, scrie stiridiaspora.ro . Turistul revoltat a filmat experiența și a pus imaginile pe TikTok, unde au devenit rapid…

- Pentru tratamentul pacienților romani, efectuat in spitale din Uninea Europeana, Spațiul Economic European, Elveția și Marea Britanie, CNAS a platit peste 650 de milioane de lei (132,6 milioane euro), potrivit raportului de activitate al CNAS pe 2022. Cei mai mulți romani au optat pentru tratamente…

- Ieri, pe Cluj Arena s-a disputat, in cadrul Campionatului European de Fotbal Under 21, partida dintre Italia și Elveția, iar la aceasta au fost prezenți peste 200 de copii de la Fotbal Club Campia Turzii. ”Am fost prezenți la meciul dintre Italia și Elvetia de la Campionatul European de Fotbal U21.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat luni un nou apel catre NATO, indemnand Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord sa ia o „decizie politica pozitiva” cu privire la candidatura Kievului in cadrul summitului sau din iulie, relateaza Reuters. Partenerii occidentali ai Ucrainei i-au…

- Peste 75.000 turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc in weekendul de deschidere de sezon, spune Corina Martin, presedinte de onoare al patronatului RESTO Constanța si secretar general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania. Cazarea poate ajunge pana la 2.400 de lei…

- Lista țarilor care iși evacueaza diplomații și cetațenii din capitala Sudanului, unde luptele continua, este tot mai mare. SUA și Marea Britanie au anunțat duminica ca au evacuat diplomați din țara. Pe lista se afla și Franța, Germania, Italia și Spania, scrie BBC.