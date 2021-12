Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40.000 de oameni au demonstrat sambata la Viena, pentru a contesta restrictiile impuse de autoritati pentru a tine sub control pandemia de Covid-19 si planurile de a face vaccinarile obligatorii, transmite Reuters, potrivit news.ro. Confruntat cu o crestere a numarului de infectari,…

- Poliția olandeza a folosit vineri un tun cu apa pentru a dispersa protestatarii de la Haga care aruncau cu pietre și trageau focuri de artificii pentru a protesta fața de o noua carantina parțiala anunțata de guvern pentru a contracara o revenire în forța a pandemiei de Covid-19, potrivit unui…

- Polițiștii și pompierii din New York nu vor avea in curand alta opțiune decat sa fie vaccinați impotriva Covid-19 pentru a continua sa-și faca meseria. Dar campania de vaccinare obligatorie, dusa de administrația Biden, risca sa provoace agitație, la fel ca in alte orașe mari americane. Dupa profesori…

- Oamenii legii din Neamț au gasit in masina unui barbat de 32 ani, din judetul Alba, trufe in valoare de 91.000 lei, pentru care nu a putut prezenta documentele de provenienta. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt a declarat, luni, ca barbatul a fost oprit pe drumul national 12 C, in localitatea Ticos Floarea,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in cadrul Adunarii Generale a ONU, ca statele membre trebuie sa se asigure ca restrictiile legate de pandemia de COVID-19 nu amplifica incalcarile drepturilor omului. "Responsabilitatea principala…

- Noi proteste in Europa. Zeci de mii de oameni contesta masurile impuse in valul 4 al pandemiei. La Paris, nu au lipsit incidentele violente, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Peste 2.000 de oameni au iesit in strada, in Turcia, nemultumiti de masurile care vin odata cu valul 4 al pandemiei.…