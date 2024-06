Stiri pe aceeasi tema

- Datele furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) arata ca in primele luni ale anului numarul firmelor radiate la nivel național a inregistrat o creștere semnificativa fața de aceeași perioada din 2023. Este vorba, mai exact, de un numar de 32.626 de firme, care au fost scoase din…

- Peste 2.300 de societați cu capital strain au fost luat ființa in Romania in aceasta perioada, in creștere cu 0,9% comparativ cu intervalul similar din 2023, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

- Un numar de 32.626 de firme au fost radiate la nivel national, in primele patru luni din 2024, cu peste 44% mai multe comparativ cu perioada similara din 2023, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti,…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa in primele patru luni din acest an a fost de 2.526, in crestere cu aproape 15% fata de perioada similara din 2023, cand au fost inregistrate 2.199 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului…

- Un numar de 25.292 de firme au fost radiate la nivel national, in primele trei luni din 2024, cu 40,53 mai multe comparativ cu perioada similara din 2023, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului ONRC .Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti, respectiv…

- Un numar de 25.292 de firme au fost radiate la nivel national, in primele trei luni din 2024, cu 40,53% mai multe comparativ cu perioada similara din 2023, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).

- In primele doua luni din 2024, sectorul construcțiilor din Romania se confrunta cu o creștere semnificativa a insolvențelor, potrivit datelor recente publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Creșterea uriașa a insolvențelor in sectorul construcțiilor este una dintre realitațile…

- Un numar de 17.400 de firme au fost radiate la nivel national, in primele doua luni din 2024, cu 54,16 mai multe comparativ cu perioada similara din 2023, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului ONRC .Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti respectiv…