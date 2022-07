Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 40.000 de elevi, adica 26% din total celor care au intrat in toamna in clasa a XII-a, nu au mai dat examenul de bacalaureat. Daca ii luam in considerare și pe aceștia, rata de promovare este de doar 57%. Doua experte in educație dau cheia in care ar trebui analizate rezultatele din acest an. …

- Doi elevi sibieni au luat media 10 la examenul de Bacalaureat, iar unul dintre ei a avut-o diriginta pe Carmen Iohannis, soția președintelui Romaniei. Deși a terminat clasa a XII-a cu media 9,90, elevul Mihailescu Pavel, din clasa a XII-a E a Colegiului Național "Gheorghe Lazar" Sibiu, a luat 10…

- Peste 40.000 de elevi de clasa a XII-a au spus un „nu” categoric examenului de Bacalaureat. Este cel mai mare numar de absenti din ultimii ani. Autoritatile vorbesc despre mai multe cauze, printre care abandon scolar si lipsa de pregatire.

- Profesorii care dau meditații la propria clasa sau care sunt agresivi fața de elevi ar putea fi sancționați cu ”detitularizarea” Profesorii care dau meditații la propria clasa sau cei care nu respecta regulile de etica și deontologie profesionala ori manifesta agresiune fața de elevi ar putea fi sancționați…

- Un numar de 2.627 de elevi si prescolari refugiati din Ucraina au depus cereri de inscriere ca audienti in scolile si gradinitele din Romania, 2.554 dintre acestia fiind deja repartizati, a anuntat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, informeaza AGERPRES . Potrivit acestuia, dintre cei 2.627…

- Profesorilor le va fi interzis prin lege sa mai faca meditații cu elevii din clasele la care predau, a anunțat marți ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, precizand pentru HotNews.ro ca aceasta regula ar putea fi aplicata din anul școlar 2022-2023 și ca vor exista sancțiuni pentru cadrele didactice care…

- 1.500 de copii ucraineni, inscrisi ca audienti in scoli si gradinite la noi Peste 1.700 de elevi si prescolari refugiati din Ucraina au depus cereri de înscriere ca audienti în scolile si gradinitele din România, aproape 1.500 dintre acestia fiind deja repartizati, a anuntat,…