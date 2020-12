Peste 4.000 de tablete pleacă spre elevii ieşeni. Este prima tranșă venită de la Ministerul Educației Conform informatiilor oferite de catre ISJ Iasi, ieri au primit tablete de tip TCL 26 de scoli, iar alte 45 de scoli tablete ALLVIEW, distribuirea catre elevi realizandu-se dupa o serie de criterii. Astfel, vor avea prioritate familiile in care nu exista niciun echipament informatic, apoi cele care au un singur dispozitiv electronic pe care il folosesc mai multi copii din aceeasi familie, un ultim criteriu fiind existenta unui singur dispozitiv folosit de mai multi membri ai fa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

