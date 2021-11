Peste 4000 de satmareni angajati, in acest an, prin AJOFM

4039 persoane au fost angajate prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare in primele zece luni ale anului 2021. Ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii prevazute de legislatia in vigoare de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare, in primele zece luni ale anului 2021 […]