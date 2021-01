Stiri pe aceeasi tema

- Faza 1 a campaniei de vaccinare a demarat si in judetul Constanta. In schema actuala, pentru urmatoarele etape, la nivelul judetului Constanta a fost stabilit un numar de 19 centre de vaccinare.Astazi, 4 ianuarie a.c., a demarat faza 1 a campaniei de vaccinare impotriva SARS CoV 2, in care au fost incluse…

- Sase noi decese cauzate de infectarea cu COVID 19 au fost inregistrate la nivelul judetului Constanta. Este vorba despre persoane cu varste cuprinse intre 53 81 de ani, infectate cu COVID 19.Deces nr 586: Barbat, 64 de ani, Constanta, comorbiditati hipertensiune arteriala, infarct miocardic vechi ,…

- In prima etapa a vaccinarii impotriva COVID-19, etapa in care va avea loc imunizarea personalului medico-sanitar, la nivelul județului Prahova au fost amenajate 14 centre de vaccinare, doua dintre acestea urmand sa funcționeze la Campina, in cadrul celor doua spitale – Spitalul Municipal și Spitalul…

- In urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Salaj din data de 22 decembrie 2020, coordonata de prefectul Marcel Virgil Țurcaș, a fost adoptata Hotararea CJSU nr. 101, prin care a fost aproba lista spațiilor ce vor avea destinația de centre de vaccinare impotriva…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a anuntat ca la Institutul Cantacuzino din Bucuresti, centrul national de depozitare a vaccinului anti-Covid, au ajuns lazile de gheata carbonica cu ajutorul carora va fi transportat vaccinul catre centrele regionale din tara. Toate detaliile au fost stabilite,…

- Sase persoane si au pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Victimele au intre 57 si 76 de ani.Deces nr. 447: Barbat, 76 de ani, Constanta, fara antecedente patologice cunoscute, decedat in 11.12, la domiciliu.Deces nr. 448: Barbat, 75 de ani, Constanta, comorbiditati…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arges a aprobat lista cu cele 14 centre de vaccinare impotriva COVID-19, dintre care trei vor fi in municipiul Pitesti. Potrivit hotararii CJSU Arges, pe langa cele trei centre de vaccinare din Pitesti, va exista cate unul in municipiile Campulung…

- Doua persoane au decedat, in ultimele 24 de ore, la Constanta, in urma infectarii cu coronavirus.Deces nr 127: Barbat, 67 de ani, Constanta, comorbiditati ciroza toxica, sindrom anemic, Anasarca , decedat in 26.10, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta.Deces nr 128:…