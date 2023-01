Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.000 de locuitori din comunele Beica de Jos, Chiheru de Jos si Peletea vor fi inscrisi pe listele medicilor de familie in cadrul proiectului "Sate Sanatoase", in valoare de peste 820.000 de euro, finantat in Programul "Provocari in sanatatea publica la nivel european" prin Granturile SEE (Spatiului…

- Ca in fiecare an, marile magazine din Romania iși vor modifica programul de funcționare cu ocazia sarbatorilor de iarna. Astfel, majoritatea supermarketurilor vor fi inchise pe 25 decembrie 2022. Carrefour 24 Decembrie: 08:00- 19:00 25 Decembrie: Inchis 26- 27 Decembrie: 08:00- 22:00 28- 30 Decembrie:…

- La doar cateva zile distanța de startul celei de-a V-a ediții a Cupei Minerul, cea mai așteptata competiție de futsal și-a aflat grupele in cadrul Ședinței tehnice desfașurata joi, 15 decembrie, in sala de protocol a Salii sporturilor Lascar Pana. La ședința tehnica au participat reprezentanții celor…

- Ucrainenii stramutati in Romania vor fi protejati impotriva traficului de persoane cu ajutorul initiativei bilaterale “Protect, Support, Empower Human Trafficking Victims in Romania – PSEV”, initiativa care beneficiaza de un grant in valoare de 160.000 euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia…

- „Am semnat astazi, la Ministerul Mediului, contractul de finanțare a unui nou proiect pe fonduri nerambursabile – „Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbarile climatice in municipiul Pitești” – valoare totala: 609.200,00 lei, din care fonduri nerambursabile 608.010,00 lei!!! In cadrul…

- Echipaje din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Targu Mureș au surprins in flagrant duminica, 13 noiembrie, o persoana care taia ilegal arbori, pe raza comunei Beica de Jos. "Valoarea prejudiciul este de aproximativ 400 lei, iar la fața locului s-au confiscat: un metru cub de material…