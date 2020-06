Peste 4.000 de firme controlate de inspectorii sanitari Mii de polițiști și jandarmi, reprezentanți ai ANSVSA și ai Ministerelor Sanatații și Muncii au verificat in acest sfarșit de saptamana modul in care sunt respectate masurile de protecție sanitara in contextul pandemiei de COVID-19. Autoritațile au verificat terase, baruri, cluburi in aer liber și plaje. Bilanțul controalelor a fost prezentat de purtatorul de cuvant […] Sursa articolului: Peste 4. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

